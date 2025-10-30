L' imprenditore Fabrizio Nanni premiato a Montecitorio come simbolo del Made in Italy
Fabrizio Nanni, riminese e ormai vero simbolo del made in Italy, è tornato in questi giorni a Roma su invito della fondazione NIAF per intervenire – insieme ad altri imprenditori del settore alimentare - su temi legati al prodotto, all’economia e alle prospettive di export verso gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
