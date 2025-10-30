L' impegno dei cattolici per una nuova coesione

Forlitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Da questa terra romagnola, ricca di storia e operosità, con una storia cattolica e sociale profondamente radicata, l'eco di certi dibattiti nazionali – come quello recente sulla "scelta religiosa" – ci spinge a una riflessione necessaria, proiettata non al passato, ma al futuro del nostro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Impegno Cattolici Nuova Coesione