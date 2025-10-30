Liliana cent’anni portati splendidamente

La signora Lilliana Scoffone ha compiuto cent’anni. Il sindaco Cristina Borroni le ha fatto visita nella sua abitazione, portando gli auguri dell’Amministrazione comunale e della cittadinanza. Nata e residente da sempre a Castellanza, Lilliana si è diplomata ragioniera. Ha lavorato in una ditta prima di dedicarsi al bar tabacchi di famiglia, affiancando i genitori per anni in quell’attività che rappresentava un punto di riferimento per il quartiere. Molto legata alla famiglia, specialmente al fratello Felice, si è sposata in età matura e, pur non avendo avuto figli, si è sempre trovata circondata dall’affetto dei nipoti, che hanno riempito la sua esistenza di gioia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

