Liguria l’ira dei medici sul blocco delle nomine nelle Asl | Rischiamo una fuga degli specialisti

Documento unitario dei sindacati del settore dopo la scelta della Regione di sospendere le scelte su primari e assunzioni: “Gravissimo danno alle strutture sanitarie: la decisione comprometterà il funzionamento del sistema sanitario ligure”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Liguria, l’ira dei medici sul blocco delle nomine nelle Asl: “Rischiamo una fuga degli specialisti”

