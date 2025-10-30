Liguria allerta gialla prolungata fino alle 18 sul Levante Temporale a Genova allagamenti nel ponente | Foto | Le previsioni

Chiuso il sottopasso di Brin a Certosa, disagi anche a Cornigliano e Rivarolo. Arpal: previste ancora piogge diffuse sul Centro Levante, che torneranno a intensificarsi in serata. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

Liguria, allerta gialla prolungata fino alle 18 sul Levante. Temporale a Genova, allagamenti nel ponente | Foto | Le previsioni

Allerta gialla prolungata a levante, previsioni e scenari per le prossime ore - Arpal ha fatto anche il punto della situazione, spiegando che il fronte perturbato ha portato precipitazioni per lo più moderate su tutta la Liguria. Da genovatoday.it

liguria allerta gialla prolungataAllerta meteo gialla prolungata sui bacini grandi del Levante: ancora piogge fino a domani mattina - Arpal ha deciso di prolungare l’allerta meteo gialla sui grandi bacini della zona C (Levante ligure) fino al ... Lo riporta msn.com

liguria allerta gialla prolungataAllerta gialla in Liguria. Temporale a Genova, allagamenti nel ponente - Genova – A causa del forte temporale della notte in Valpolcevera è stato chiuso il sottopasso di Brin a Certosa che si è allagato. Lo riporta ilsecoloxix.it

