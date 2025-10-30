Ligue 1 | Classifica cortissima Psg sempre primo ma ora ci sono 8 squadre in 4 punti

Strasburgo 30 ottobre 2025 - Turno infrasettimanale in Francia, in un'edizione praticamente inedita: tutte e 9 le partite della decima giornata disputate nella serata di ieri, mercoledì 29 ottobre 2025, in due fasce orarie: le 19 e le 21:05. Una giornata utile per le inseguitrici del Psg, visto come il Lorient abbia fermato la capolista, offrendo a Marsiglia e Lione la chance del sorpasso, non colta però da queste due squadre. Entrambe le prime inseguitrici infatti sono state fermate a propria volta sul pareggio, offrendo così alle altre del gruppo di vertice di rimescolare le carte della parte alta di classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ligue 1: Classifica cortissima, Psg sempre primo ma ora ci sono 8 squadre in 4 punti

