Light of Motiram Tencent risponde alla causa di Sony per Horizon | la fama non crea un marchio

Tencent ha risposto alle accuse di Sony nella causa legale sul presunto plagio di Horizon da parte del titolo Light of Motiram, affermando che la “notorietà” di un personaggio non è sufficiente per stabilire un diritto di marchio. La replica arriva dopo che Sony aveva definito il gioco di Tencent un “blatant knock-off” della sua saga di successo, avviando un’azione legale per violazione di copyright e trademark e richiedendo un’ingiunzione. Nel suo documento di difesa, Tencent Holdings contesta in primo luogo la giurisdizione del tribunale statunitense, sostenendo che non vi sia alcun legame diretto tra la holding e le operazioni legate a Light of Motiram negli USA. 🔗 Leggi su Game-experience.it

