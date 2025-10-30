Libri in uscita a novembre 2025 | novità da non perdere

Grande attesa per l'ultima fatica di Donato Carrisi, "La bugia dell'orchidea" in uscita il giorno 11 novembre. Il 12 novembre, un capolavoro del passato in una splendida edizione illustrata. Si tratta di "Frankenstein o il moderno Prometeo" di Mary Shelley. Per gli amanti dei thriller ad alta velocità che uniscono storia, scienza e mistero, il 4 novembre è una data da segnare: arriva in libreria " La biblioteca perduta" di James Rollins, l'ennesima avventura della sua acclamata Sigma Force. Questa volta, il pericolo parte da Mosca. Monsignor Alessio Borrelli, membro di una commissione vaticana, scopre dei manoscritti rari e antichissimi in una cripta, che si sospetta facciano parte della leggendaria Biblioteca d'Oro di Ivan il Terribile.

