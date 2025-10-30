Libertadores Racing–Flamengo 0-0 | il Mengão resiste al Cilindro e vola in finale agg 1-0

Sport.periodicodaily.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Flamengo conquista la finale di Copa Libertadores difendendo con ordine lo 0-0 ad Avellaneda dopo l’1-0 dell’andata. Notte di sacrificio per i brasiliani, che soffrono ma tengono fino alla fine contro un Racing generoso e spinto da uno stadio bollente. La partita. Avvio intenso del Racing, che prova a schiacciare il Flamengo nella propria metà campo con pressione alta e cross a ripetizione. I padroni di casa costruiscono due buone chance nel primo tempo ma difettano nella stoccata finale. Nella ripresa il copione non cambia: biancocelesti all’assalto, brasiliani compatti e pronti a ripartire quando possibile. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

