Libertà sindacale sentenza storica | la Consulta accoglie il ricorso modenese di Orsa

Modenatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rivoluzione nel mondo delle relazioni sindacali: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 156 del 2025, ha dichiarato incostituzionale una parte fondamentale dell'Articolo 19 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 3001970). La sentenza, depositata oggi, ripristina di fatto il diritto per le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

