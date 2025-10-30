Libano l’Idf supera il confine e uccide il dipendente di un municipio L’ira dei locali | Dove era la missione Unifil? I caschi blu non ci hanno protetto

Un’operazione delle Israel Defense Forces al di là della Linea Blu. Un custode notturno ucciso senza motivo apparente. La rabbia delle autorità locali e degli abitanti che si rivolge contro la missione Unifil. E’ accaduto tutto nelle prime ore del mattino del 30 ottobre, quando un’unità dell’esercito israeliano ha attraversato la linea di confine ed è penetrata nel villaggio libanese di Blida, dove ha attaccato l’edificio del municipio. Quando si è ritirata, un dipendente comunale del municipio locale, Ibrahim Salameh, 45 anni, padre di quattro figli, era morto. L’operazione, riferiscono diversi media libanesi, è iniziata intorno all’1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

