Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Chelsea ha tenuto a debita distanza il Wolverhampton Wanderers dopo essersi portato in vantaggio per 3-0 nella Coppa Carabao mercoledì. Il quarto turno a Molineux si è concluso con una vittoria per 4-3 per il Chelsea dopo che la squadra di casa aveva recuperato due gol nel secondo tempo. Entrambe le squadre hanno segnato gol nel finale, ma il posto dei Blues ai quarti di finale è stato macchiato dal cartellino rosso di Liam Delap. L’attaccante dell’Inghilterra Under 21 non giocava dalla fine di agosto, quando si era fermato per un infortunio al tendine del ginocchio nella controversa vittoria del Chelsea sul Fulham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Liam Delap del Chelsea sarà sospeso questo fine settimana? Aggiornamento sulla disponibilità della Premier League