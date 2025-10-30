Liam Delap del Chelsea sarà sospeso questo fine settimana? Aggiornamento sulla disponibilità della Premier League
Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il Chelsea ha tenuto a debita distanza il Wolverhampton Wanderers dopo essersi portato in vantaggio per 3-0 nella Coppa Carabao mercoledì. Il quarto turno a Molineux si è concluso con una vittoria per 4-3 per il Chelsea dopo che la squadra di casa aveva recuperato due gol nel secondo tempo. Entrambe le squadre hanno segnato gol nel finale, ma il posto dei Blues ai quarti di finale è stato macchiato dal cartellino rosso di Liam Delap. L’attaccante dell’Inghilterra Under 21 non giocava dalla fine di agosto, quando si era fermato per un infortunio al tendine del ginocchio nella controversa vittoria del Chelsea sul Fulham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Enzo Maresca cartonne Liam Delap après son expulsion - X Vai su X
An dankarawa dan wasan Chelsea Liam Delap jan kati a wasan da suke Fafatawa da Wolves yanzu haka - facebook.com Vai su Facebook
Chelsea e Manchester United alla ricerca di un attaccante: nel mirino Liam Delap - Chelsea e Manchester United entreranno nel mercato estivo con l’obiettivo di acquistare un nuovo attaccante, viste le difficoltà avute in fase offensiva in questa stagione. Da tuttomercatoweb.com
Il Chelsea pronto a chiudere un colpo in attacco: accordo con Liam Delap dell’Ipswich Town - Secondo quanto riportato da Sky Sports News, i Blues sono molto vicini a trovare un accordo per l’ingaggio di Liam Delap, attaccante ... Scrive tuttomercatoweb.com
Liam Delap's Man Utd transfer was '90 per cent done' before deal collapsed as striker chose Chelsea move instead - Liam Delap was on course to join Manchester United this summer before the transfer to Old Trafford collapsed. Si legge su goal.com