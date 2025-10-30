L’hanno lasciata morire da sola siamo scioccati | identificata la passeggera della nave da crociera abbandonata su un’isola durante un’escursione e poi ritrovata morta

È stata identificata la donna abbandonata su un’isola vicno alla Grande Barriera Corallina durante un viaggio in Crociera. L’allarme era scattato quando la donna non era stata conteggiata nell’appello fatto quando ormai la nave era tornata al largo. Da lì, le autorità hanno avviato “una vasta operazione di ricerca via terra e via mare, che si è protratta fino al mattino del giorno dopo, quando il corpo di Suzanne Rees, 80 anni, residente nel Nuovo Galles del Sud, è stato trovato su Lizard Island, in Australia. Era la prima tappa di un viaggio di 60 giorni organizzato dalla compagnia Coral Expedition. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

