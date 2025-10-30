L’ex Milan Reijnders nei guai | in Inghilterra non ne possono già più

Reijnders, dopo aver lasciato il Milan, sembra essere finito nel mirino di molti in Inghilterra: scopriamo per quale motivo. Tijjani Reijnders ha lasciato il Milan nel corso dell’estate del 2025, dopo aver convinto il Manchester City a effettuare quella che è stata di certo una spesa davvero molto importante per il club inglese. Al Milan sono arrivati tanti milioni che in parte sono stati utilizzati per quanto riguarda la sessione estiva di calciomercato. In ogni caso, al di là di questo concetto, non sembra che il centrocampista ex rossonero stia vivendo momenti esattamente positivi. La sua stagione, fino ad ora, è stata tutto tranne che in discesa. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - L’ex Milan Reijnders nei guai: in Inghilterra non ne possono già più

