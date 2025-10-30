L'ex concorrente del Grande Fratello Alessio Falsone diventa papà | la fidanzata Chiara è incinta

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessio Falsone ha annunciato la gravidanza della fidanzata Chiara: l'ex concorrente del Grande Fratello, che nel reality intraprese una storia con Anita Olivieri, diventerà papà. "Ho paura ma credo sia lecito, siamo pronti a iniziare questo viaggio incredibile", le sue parole. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

L'ex concorrente del Grande Fratello Alessio Falsone diventa papà: la fidanzata Chiara è incinta - Alessio Falsone ha annunciato la gravidanza della fidanzata Chiara: l'ex concorrente del Grande Fratello, che nel reality intraprese una storia con Anita ...

Alessio Falsone, ex concorrente del GF, aspetta un bambino! Ecco chi è la compagna: - Alessio Falsone, ex concorrente del Grande Fratello, annuncia: "Aspetto un maschietto" L'ex gieffino Alessio Falsone, uno dei volti più amati ...

