L’ex Charlie’s Angel Jaclyn Smith bellissima per i suoi 80 anni

30 ott 2025

Sono trascorsi quasi 50 anni dal debutto della prima stagione della serie tv Charlie’s Angels, e oggi una delle protagoniste, Jaclyn Smith, sembra non essere invecchiata di un solo giorno nonostante abbia appena soffiato su 80 candeline. L’ex Charlie’s Angel Jaclyn Smith ha compiuto 80 anni. L’attrice ha festeggiato il compleanno il 26 ottobre, e moltissimi fan hanno voluto renderle omaggio su Instagram complimentandosi per il suo aspetto e il suo viso senza tempo. Smith ha interpretato Kelly Garrett nella storica serie, al fianco di Farrah Fawcett,   scomparsa nel 2009, Cheryl Ladd e Kate Jackson. 🔗 Leggi su Amica.it

