L' ex astronauta Buzz Aldrin 95 anni piange la moglie 66enne | morta dopo due anni di matrimonio

La scienziata Anca Faur, sposata con l'eroe dell’Apollo 11 nel 2023, è morta dopo una breve e coraggiosa battaglia contro una rara forma di tumore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'ex astronauta Buzz Aldrin, 95 anni, piange la moglie 66enne: morta dopo due anni di matrimonio

