L’Europa sul rimpatrio degli afghani

Metropolitanmagazine.it | 30 ott 2025

Vent’anni di guerra, un regime talebano al potere e una crisi umanitaria senza fine: nonostante questo, venti paesi in Europa chiedono a Bruxelles di facilitare i rimpatri dei cittadini afghani. L’Europa che si vantava di aver “liberato” l’Afghanistan oggi vuole rimandare indietro chi da quella guerra è fuggito. In una lettera indirizzata al commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Magnus Brunner, venti paesi dell’Unione (tra cui Italia, Germania e Austria) hanno chiesto alla Commissione di facilitare i rimpatri dei richiedenti asilo afghani, nonostante il paese sia sotto il controllo dei taliban dal 2021. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

