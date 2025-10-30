L’Europa sul rimpatrio degli afghani

Vent’anni di guerra, un regime talebano al potere e una crisi umanitaria senza fine: nonostante questo, venti paesi in Europa chiedono a Bruxelles di facilitare i rimpatri dei cittadini afghani. L’Europa che si vantava di aver “liberato” l’Afghanistan oggi vuole rimandare indietro chi da quella guerra è fuggito. In una lettera indirizzata al commissario europeo per gli affari interni e la migrazione Magnus Brunner, venti paesi dell’Unione (tra cui Italia, Germania e Austria) hanno chiesto alla Commissione di facilitare i rimpatri dei richiedenti asilo afghani, nonostante il paese sia sotto il controllo dei taliban dal 2021. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’Europa sul rimpatrio degli afghani

Contenuti che potrebbero interessarti

Dieci anni di rafforzamenti di confini ed esternalizzazione delle frontiere. Occhi chiusi su diritti e morti lungo le rotte migratorie L’Europa accelera sui rimpatri Jessica Cugini - X Vai su X

Centri per il rimpatrio: una sentenza boccia il Viminale Il Consiglio di stato cassa il Viminale, annullandone parzialmente il decreto emesso nel marzo 2024 nella parte in cui si approvava uno schema di capitolato d’appalto per la gestione e il funzionamento de Vai su Facebook

Italia e 19 Paesi all'Ue: "Più rimpatri in Afghanistan" - L'Italia e altri 19 Paesi europei, tra cui Germania, Grecia, Paesi Bassi, Polonia e Ungheria, chiedono alla Commissione Ue di rafforzare i rimpatri volontari e quelli forzati verso l'Afghanistan. Segnala ansa.it

>>>ANSA/ Asse Italia e 19 Paesi, 'rimpatriare più afghani' - Berlino puntava già in estate a un accordo bilaterale con Kabul per "espellere più rapidamente i condannati afghani pericolosi per la sicurezza tedesca". Si legge su ansa.it

La Commissione Europea ha detto d’aver preso contatti con i talebani per rimpatriare le persone afghane espulse dai paesi dell’Unione - La Commissione Europea ha dichiarato di avere preso contatti con il regime dei talebani in Afghanistan per discutere delle modalità per rimpatriare i richiedenti asilo afgani che non hanno diritto a s ... Segnala ilpost.it