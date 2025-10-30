Roma, 30 ott – In questi mesi si è spesso sentito parlare di diritto internazionale, difesa della pace e appelli a “ restare umani ”. Questo modo di pensare sotto intende una visione umanitarista e cristiana, secondo cui la storia, concepita come processo lineare, dovrebbe tendere naturalmente alla pace, all’uguaglianza e al superamento dei conflitti. Il post-storicismo che colpevolizza l’Europa. Da quello che si può apprendere dal processo storico, però, il paradigma è esattamente l’opposto: la guerra non è un incidente di percorso, ma una costante antropologica. La retorica dell’espiazione e del senso di colpa è tipica delle società sclerotizzate e volgenti al tramonto: mentre l’Europa piange per le proprie colpe coloniali e perde tempo con gargarismi dialettici sull’antifascismo, USA e Russia agiscono. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

L'Europa contro il post-storicismo: dalla colpa alla rinascita della volontà di potenza