Letizia di Spagna per ricordare le vittime della tempesta Dana la regina indossa un abito di una stilista valenciana e non è la prima volta che lo fa
La sovrana continua a supportare i brand duramente provati dalla catastrofe naturale che colpì la comunità il 29 ottobre 2024. Per la commemorazione la reale ha scelto un abito blu notte della designer di Paiporta, il comune più colpito dall'alluvione, Yolanda Guillén. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
