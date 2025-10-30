L’espansione del crimine digitale | dai ransomware alle chat violate
I reati informatici sono una componente stabile della cronaca attuale. Nel 2024, in Italia, si sono registrati oltre 350 attacchi informatici gravi – pari al 10% del totale mondiale –. È un dato che colloca il nostro Paese fra i più colpiti in Europa, insieme alla Germania e alla Francia. Gli esperti stimano che sette . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altre letture consigliate
Questo weekend arriva l’attesissima espansione OP-13 del One Piece Card Game! Preparati a scoprire nuove carte e approfitta della super offerta speciale da AM GIOCHI E FUMETTI! Solo il 1 e 2 novembre! ? Offerta valida fino ad esauriment - facebook.com Vai su Facebook
Microsoft Digital Defense Report 2025: ransomware e AI accelerano le minacce globali - Gli attacchi di estorsione rappresentano il 52% del crimine informatico. Come scrive msn.com