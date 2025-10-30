L' esonero di Tudor ha dato alla Juve la cattiveria che serviva Gasp e Chivu sperimentano

L'addio del tecnico croato ha tolto alibi ai calciatori bianconeri, ora starà a Spalletti trovare continuità. Per i giallorossi sarà decisivo il big match di domenica contro il Milan, nei nerazzurri interessante l'esperimento di Bisseck al centro della difesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'esonero di Tudor ha dato alla Juve la cattiveria che serviva. Gasp e Chivu sperimentano...

Giorgio Chiellini ha spiegato i motivi dell'esonero di Igor Tudor e ha parlato del nuovo corso che sarà targato Luciano Spalletti “Questo è un anno di costruzione, un anno non facile, di grandi cambiamenti. È un anno che serve alla Juventus per tornare a pri Vai su Facebook

Giorgio #Chiellini: “Arriverà nelle prossime settimane un nuovo direttore sportivo alla #Juventus, ma non credo a brevissimo. Esonero #Tudor? Abbiamo preso questa decisione perché riteniamo che questa squadra possa fare un grande campionato…”. #Juve - X Vai su X

Juve, Tudor esonerato: i nomi dei possibili sostituti e una clamorosa suggestione - Terza sconfitta consecutiva tra campionato e Champions, i bianconeri non segnano in totale da 394 minuti: tutti i numeri della crisi e il futuro del tecnico croato ... Segnala msn.com

Chiellini: “Spalletti? Grande allenatore. L’esonero di Tudor era necessario perché…” - Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato così a DAZN prima della sfida contro l’Udinese di campionato ... Da msn.com

Juventus, Tudor chiarisce la sua posizione: “Esonero? Nessuna paura” - Il mister bianconero ha chiarito la sua situazione, in merito all'esonero: "Non ho nessuna paura" ... fantamaster.it scrive