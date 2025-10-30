L' Eredità vorrei vederlo | Andrea caso senza precedenti

Alla fine la spunta Andrea, ma a L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni, non c'è il lieto fine fino in fondo. Battuta la concorrenza della campionessa Michela (reduce dalla contestatissima vittoria di 47.500 euro per non aver saputo collegare la risposta corretta, " Teste ", con tutte e 5 le parole-indizio) e degli altri concorrenti Gianleonardo, Anita, Beniamino e Francesca, "l'uomo del Triello" approda prima ai 100 secondi e poi alla Ghigliottina, con un montepremi considerevole da 190mila euro. Le parole-indizio sono insidiose ma il neo-campione se la cava alla grande, commettendo un solo errore e arrivando al termine della prova finale con ancora 95mila euro sul tavolo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

