L' Eredità Andrea vince ma scoppia il caso | Pigliatutto furto legalizzato

“Andrea, insisti e persisti, raggiungi e conquisti!”, parafrasando Trilussa, il campione bergamasco ha centrato la prima vittoria nella puntata de L'Eredità del 30 ottobre, condotta da Marco Liorni. Sette concorrenti lo hanno sfidato: la bibliotecaria Rosa Candida (Desio), Salvatore (Bagnaia), l’insegnante Beatrice, il graphic designer Filippo (Romano d’Ezzelino), la personal trainer Silvia e Beniamino. Solo Beatrice e Filippo hanno raggiunto il Triello con Andrea, che ha poi eliminato Beatrice nei 100 Secondi. Alla Ghigliottina, Andrea partiva con 180.000 € in palio. Gli indizi – Soluzione, Amore, Contatto, Segnale, Neve – lo hanno portato, dopo lunghi tentennamenti e un dimezzamento per errore, alla parola vincente: “Emergenza”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

