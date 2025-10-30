Leone XIV ai ragazzi | Non lasciate che sia l’algoritmo a scrivere la vostra storia

Il Papa riceve i giovani a Roma per il Giubileo dell’educazione e ricorda il suo passato da professore di matematica e fisica: “Non fermatevi a guardare lo smartphone, l’educazione è come il cannocchiale al cielo di Galileo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Leone XIV ai ragazzi: “Non lasciate che sia l’algoritmo a scrivere la vostra storia”

«Ragazzi, non lasciate che sia l’algoritmo a scrivere la vostra storia. Siate la generazione plus» - Leone XIV agli studenti che partecipano al Giubileo del mondo educativo: «Come sarebbe bello se un giorno la vostra generazione fosse riconosciuta come la “generazione plus”, ricordata per la marcia i ... famigliacristiana.it scrive

Leone XIV: agli studenti, “non lasciate che sia l’algoritmo a scrivere la vostra storia, usate con saggezza la tecnologia ma non lasciate che la tecnologia usi voi” - Siate voi gli autori: usate con saggezza la tecnologia, ma non lasciate che la tecnologia usi voi”. Da agensir.it

Papa Leone XIV L'educazione ci insegna a guardare in alto, è cannocchiale per guardare oltre - C'è tanta gente fuori dell' Aula Paolo VI sono gli studenti che per il loro Giubileo incontrano il Papa. Riporta acistampa.com