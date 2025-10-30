Leonardo La Russa chiuso il caso sulla violenza sessuale | archiviate le accuse per il figlio del presidente del Senato Restano quelle per revenge porn

Finisce con l’archiviazione l’indagine su Leonardo Apache La Russa, accusato con il dj Tommaso Gilardoni di violenza sessuale. Il gip di Milano Rossana Mongiardo ha accolto la richiesta dell’aggiunta Letizia Mannella e della pm Rosaria Stagnano per il figlio del presidente del Senato e il suo amico. L’inchiesta era nata dalla denuncia di una 22enne su presunti abusi nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, proprio a casa di Ignazio La Russa a Milano. I due giovani restano imputati in udienza preliminare per revenge porn in merito a due episodi distinti di «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti» su quella notte, senza il consenso della ragazza. 🔗 Leggi su Open.online

