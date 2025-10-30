Leonardo La Russa archiviata l’indagine per violenza sessuale

È stata archiviata l’indagine per violenza sessuale che vedeva indagati Leonardo Apache La Russa, figlio di Ignazio presidente del Senato, e l’amico Tommaso Gilardoni. Tutto era partito dalla denuncia di una 22enne, che aveva raccontato di presunti abusi avvenuti dopo una serata in discoteca a Milano nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023: la giovane aveva denunciato di aver bevuto due drink con La Russa e di essersi poi risvegliata a mezzogiorno, nuda nel letto del ragazzo, senza ricordarsi nulla. Sia il figlio del presidente del Senato che Gilardoni restano imputati per revenge porn per la diffusione via WhatsApp, in due distinti episodi, di immagini esplicite riguardanti quella notte senza il consenso della ragazza: l’ udienza preliminare si terrà a novembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

