Leonardo La Russa archiviata l' accusa di violenza sessuale contro figlio presidente Senato e Tommaso Gilardoni | resta il reato di revenge porn

Il caso risale alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 quando l'allora 22enne, dopo una serata passata nella movida milanese coi due ragazzi, sarebbe stata violentata a casa di Leonardo La Russa. Secondo la Procura "non ci sarebbe prova" che i due imputati abbiano tentato di sfruttare la "condizion. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Leonardo La Russa, archiviata l'accusa di violenza sessuale contro figlio presidente Senato e Tommaso Gilardoni: resta il reato di revenge porn

Contenuti che potrebbero interessarti

Archiviata l’accusa di violenza sessuale a carico di Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio. Oggi la decisione. La Procura di Milano stessa aveva chiesto appunto l’archiviazione per Leonardo Apache e per Tommaso Gilardoni, entrambi 2 - facebook.com Vai su Facebook

Leonardo La Russa, archiviata l'accusa di violenza sessuale dal gip di Milano - La gip di Milano Rossana Mongiardo ha disposto l’archiviazione dell’indagine per violenza sessuale a carico del figlio del presidente del Senato e dell'amico Tommaso Gilardoni, dopo la denuncia di una ... Secondo tg24.sky.it

La Russa jr, archiviata l’accusa di violenza sessuale per lui e l’amico dj. I due restano imputati per revenge porn - La gip di Milano ha archiviato le accuse di violenza sessuale per Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni, ma restano imputati per revenge porn ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Caso La Russa jr, archiviata l'accusa di violenza sessuale per Leonardo Apache e l'amico dj - Il figlio del presidente del Senato era stato accusato da una 22enne di violenza sessuale per presunti fatti avvenuti nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. Da msn.com