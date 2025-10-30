Leonardo Apache La Russa denunciato per violenza sessuale archiviate le accuse per lui e l'amico

Il figlio del presidente del Senato Leonardo La Russa e l'amico dj Tommaso Gilardoni erano accusati di violenza sessuale dopo la denuncia di una 22enne, che aveva raccontato di presunti abusi avvenuti dopo una serata in discoteca nella notte del 19 maggio 2023. I due restano imputati in udienza preliminare per revenge porn. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Leonardo Apache La Russa denunciato per violenza sessuale, archiviate le accuse per lui e l’amico - Il figlio del presidente del Senato Leonardo La Russa e l'amico dj Tommaso Gilardoni erano accusati di violenza sessuale dopo la denuncia di una 22enne ... Lo riporta fanpage.it

La Russa Jr accusato di violenza sessuale, la gip: “Sì all’archiviazione”. Resta l’imputazione per revenge porn - L'inchiesta è nata dalla denuncia di una 22enne su presunti abusi nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 ... ilgiorno.it scrive

La Russa Jr, archiviate le accuse di violenza sessuale: per lui e l'amico dj resta l'imputazione per revenge porn - L'indagine per violenza sessuale su Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, e l'amico dj Tommaso Gilardoni si chiude ... Scrive msn.com