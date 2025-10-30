Leonardo Apache La Russa archiviata l' indagine per violenza sessuale

La giudice per l'udienza preliminare di Milano, Rossana Mongiardo, ha deciso di archiviare l'indagine per violenza sessuale che vede indagati Leonardo Apache La Russa e l'amico Tommy Gilardoni. L'avvocato Stefano Benvenuto, legale della 22enne che ha sporto denuncia, si era opposto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

