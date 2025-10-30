Leonardo Apache La Russa archiviata l' indagine per violenza sessuale

Milanotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giudice per l'udienza preliminare di Milano, Rossana Mongiardo, ha deciso di archiviare l'indagine per violenza sessuale che vede indagati Leonardo Apache La Russa e l'amico Tommy Gilardoni. L'avvocato Stefano Benvenuto, legale della 22enne che ha sporto denuncia, si era opposto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

