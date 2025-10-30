Leonardo Apache La Russa archiviata l' accusa di violenza sessuale ma resta imputato per revenge porn
L'indagine in cui Leonardo Apache La Russa e l'amico dj Tommaso Gilardoni erano accusati di violenza sessuale si chiude con l'archiviazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
