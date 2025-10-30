Lenti speciali tavoli a raggi X e microcamere | si allarga lo scandalo gioco d' azzardo in Nba

Gazzetta.it | 30 ott 2025

Le testimonianze sul palazzo di New York sede delle partite truccate: "Grida e minacce, giocavano tutta la notte". Via agli interrogatori a Rozier, Billups e Jones: stipendi congelati e il giocatore dei Miami Heat ha un debito col fisco di oltre 8 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lenti speciali tavoli a raggi x e microcamere si allarga lo scandalo gioco d azzardo in nba

© Gazzetta.it - Lenti speciali, tavoli a raggi X e microcamere: si allarga lo scandalo gioco d'azzardo in Nba

