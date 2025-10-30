L’enoturismo adesso fa sul serio Da Fine Italy di Riva del Garda la lezione dei buyer al settore vino

Gamberorosso.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poche degustazioni, tante experience: le richieste dei tour operator danno un’indicazione chiara sul futuro dell'incoming. Poche le cantine in fiera, ma convince il format b2b. Com’è andata la prima edizione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

