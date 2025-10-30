L’enoturismo adesso fa sul serio Da Fine Italy di Riva del Garda la lezione dei buyer al settore vino
Poche degustazioni, tante experience: le richieste dei tour operator danno un’indicazione chiara sul futuro dell'incoming. Poche le cantine in fiera, ma convince il format b2b. Com’è andata la prima edizione. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Il #tempo scorre e va oltre noi. Possiamo viverlo adesso e provare a lasciare qualcosa di #buono per il #futuro, in bottiglia e non solo.. . . . #panizzi #panizziwines #futurematters #vernacciadisangimignano #finewines #organicwinery #activelistening