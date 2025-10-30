L' eleganza del maneggiare la differenza di opinioni

Non possiedo una mia teoria del saggio. Solo un principio di precauzione, riguardo all’aggettivo brillante: un brillante saggio. Di un buon romanzo infatti non si dice. Insomma, stavo appunto leggendo un brillantissimo saggio di Zadie Smith per il New Yorker, “L’arte del saggio impersonale”, e sono passato all’ Avvenire di martedì, dove Massimo Onofri – che saluto, devo parecchio ai suoi libri su Leonardo Sciascia – recensiva la raccolta di saggistica italiana, agilmente monumentale, curata da Alfonso Berardinelli, “maestro indiscusso epperò riluttante e solitario”, e dall’“enfant prodige” Matteo Marchesini: “Saggisti italiani del Novecento”, pp. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'eleganza del maneggiare la differenza di opinioni

