Leggere il programma di Stefani e scoprire come fare del centrismo un’alternativa a Vannacci e Salvini

Ilfoglio.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Duecento pagine di programma ricordano inevitabilmente le “enciclopedie” dei tempi dell’Ulivo nazionale ma Alberto Stefani e i suoi spin doctor hanno deciso di stupire. E non solo. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

leggere il programma di stefani e scoprire come fare del centrismo un8217alternativa a vannacci e salvini

© Ilfoglio.it - Leggere il programma di Stefani e scoprire come fare del centrismo un’alternativa a Vannacci e Salvini

Argomenti simili trattati di recente

Leggere il programma di Stefani e scoprire come fare del centrismo un'alternativa a Vannacci e Salvini - mito Zaia ma non ha paura: vuole creare un assessorato ad hoc che dovrà sovraintendere a policy come la centralità della famiglia, il welfare di pro ... Come scrive ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Leggere Programma Stefani Scoprire