Lecco-Bergamo Lega attacca Fragomeli | Cambia idea a seconda del vento politico
Più volte ci siamo chiesti quali frutti concreti abbia portato al nostro territorio la lunga permanenza di Gian Mario Fragomeli sui lauti scranni parlamentari a Roma. Questa volta, però, vogliamo parlare nel merito dei progetti — e lo facciamo con i documenti alla mano, come piace all'onorevole. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
