Lecce i lavori sui viali avanti fino a dicembre | shopping natalizio nel caos

Il Natale 2025 a Lecce rischia di essere accompagnato da uno scenario di traffico caotico e rallentamenti continui. I lavori di ripristino e riqualificazione dei marciapiedi e delle fermate dei. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, i lavori sui viali avanti fino a dicembre: shopping natalizio nel caos

Scopri altri approfondimenti

A causa di lavori in corso nell'area ex Opis della ASL Lecce, l'accesso e l'uscita avvengono esclusivamente da piazza Bottazzi. Il varco di via Miglietta 5 è al momento chiuso. Grazie per la collaborazione. Vai su Facebook

Lecce, i lavori sui viali avanti fino a dicembre: shopping natalizio nel caos - Il Natale 2025 a Lecce rischia di essere accompagnato da uno scenario di traffico caotico e rallentamenti continui. Si legge su quotidianodipuglia.it

Lecce, lavori sui viali: da oggi si chiude. Ma in città è già caos: le strade interessate dai cantieri - I cantieri, attivi ventiquattr’ore su ventiquattro, comportano chiusure totali di tratti stradali, sottopassi e bretelle di collegamento, con divieti di transito e di fermata nelle aree interessate. Riporta quotidianodipuglia.it