Leandro Castan fa la differenza tra Luciano Spalletti e Rudi Garcia | Non l'ho mai detto prima

L'ex difensore della Roma Leandro Castan racconta cosa fece Rudi Garcia per lui dopo l'operazione per rimuovere il cavernoma al cervello: "Non l'ho mai detto prima, ma è una cosa che porto nel cuore". Ben altro il ricordo di come fu trattato poi da Luciano Spalletti: "Mi sono sentito umiliato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

