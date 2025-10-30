Le zanzare in Islanda

Non ci credete?

Le zanzare sono arrivate in Islanda. La scorsa settimana sono state trovate 3 zanzare a Kjós. La notizia è stata confermata dall'Istituto islandese di storia naturale.È la prima volta che vengono scoperte zanzare sul suolo islandese, finora l’unico Paese, con l’A - X Vai su X

Le zanzare sono arrivate in Islanda - Un’esca per insetti realizzata con una corda e del vino zuccherato ha permesso di confermare per la prima volta la presenza delle zanzare in Islanda, uno degli ultimi paesi dove questi insetti sembrav ... Da ilpost.it

