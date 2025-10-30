Le webcam per spiare gli inquilini trovate in 12 appartamenti a L’Aquila
Webcam nascoste negli specchi dei bagni e nelle camere da letto. In dodici appartamenti dello stesso proprietario, tutti in affitto. In una palazzina in periferia a L’Aquila. Le hanno scoperte gli inquilini, tra cui famiglie, studenti e allievi della Scuola di ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza. In tre hanno denunciato: la polizia ha perquisito tutti gli altri appartamenti e ha trovato in ognuno le microcamere. La procura ha aperto un fascicolo per interferenze illecite nella vita privata. Al momento contro ignoti nonostante gli alloggi siano riconducibili a un unico proprietario. 🔗 Leggi su Open.online
