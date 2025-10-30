Le vere città di Halloween in Italia quanto costa comprare casa o affittare qui

Esistono città italiane che custodiscono storie di magia, leggende e misteri, perfette per Halloween. Secondo un’analisi di Casa.it, vivere in uno di questi luoghi dal fascino esoterico ha costi molto diversi, ma ovunque si ritrovano tracce di un passato ricco di racconti e simbolismi. Le mete più suggestive spaziano da Venezia, città di leggende e fantasmi, a Triora, nota come la “Salem italiana”, fino a Benevento, famosa per i riti delle Janare. Tra antichi sotterranei, ponti leggendari e processi alle streghe, questi luoghi continuano a esercitare un richiamo unico, anche sul mercato immobiliare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Le vere città di Halloween in Italia, quanto costa comprare casa o affittare qui

