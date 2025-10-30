Il publisher Limited Run Games, noto per le sue edizioni fisiche di giochi indie e classici, ha annunciato una lunga lista di nuove uscite, ma con una presenza Xbox quasi assente. Dei 31 titoli in arrivo, soltanto quattro saranno pubblicati anche sulla console di Microsoft — tra cui Capcom Arcade Stadium, Onimusha 2: Samurai’s Destiny, Toxic Crusaders e Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown. Una scelta che ha immediatamente suscitato polemiche sui social, dove diversi utenti hanno accusato l’editore di “ignorare” Xbox, ma che in realtà dipende dalle vendite ottenute dall’editore sulla piattaforma di Microsoft. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Le vendite su Xbox sono crollate ed è necessario il Game Pass per avere successo, secondo LRG