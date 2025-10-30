Le Valli il Delta le delizie e Ferrara città | la Regione investe nel patrimonio Ferrarese

Il territorio ferrarese al centro di una nuova strategia regionale per la sostenibilità e la valorizzazione turistica e culturale. La Giunta dell’Emilia-Romagna ha approvato tre delibere che attivano investimenti per le Valli di Comacchio, la Delizia Estense del Verginese e il sito Unesco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Scopri altri approfondimenti

Mostra "Mountains are better than art": per la prima volta il nostro showroom Delta Cucine di Cles diventerà una galleria d'arte. Marcello Nebl - artista noneso multidisciplinare - esporrà dieci tra le sue opere più recenti, conducendo lo sguardo dello spettator Vai su Facebook

Valli e Delizie, sinergia con Visit: "Pacchetti turistici sul territorio" - Prosegue e si rafforza la collaborazione tra il Consorzio Visit Ferrara e i Comuni dell’Unione Valli e Delizie – Argenta, Ostellato e Portomaggiore – per la promozione turistica del territorio. Scrive ilrestodelcarlino.it

In bici alla scoperta dei ’tesori’ di tre Comuni - Portomaggiore: l’itinerario naturalistico, ideato da Visit e dalle amministrazioni, ha l’obiettivo di promuovere le eccellenze dei territori ... Riporta msn.com

Ferrara e Delta del Po: sei itinerari lenti per celebrare 30 anni Unesco - Ferrara festeggia nel 2025 i 30 anni dal riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità UNESCO, mentre il Delta del Po celebra il decimo anniversario come Riserva della Biosfera MaB UNESCO. Scrive quotidiano.net