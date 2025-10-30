Le streghe tornano a Cantù | presidio per i diritti delle donne davanti all’ospedale
La rete Intrecciat3 torna a farsi sentire. Venerdì 31 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30, sarà in presidio davanti all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù per “difendere e riaffermare il diritto delle donne all’autodeterminazione”. L’iniziativa, dal titolo evocativo “Tremate, tremate, le streghe. 🔗 Leggi su Quicomo.it
News recenti che potrebbero piacerti
SPECIALE HALLOWEEN al Teatro Mongiovino! Tra streghe, fantasmi e incantesimi, le marionette degli Accettella tornano a incantare grandi e piccini con uno spettacolo pieno di magia, risate e un pizzico di paura... quella che piace ai bambini! - facebook.com Vai su Facebook