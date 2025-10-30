Le streghe tornano a Cantù | presidio per i diritti delle donne davanti all’ospedale

Quicomo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rete Intrecciat3 torna a farsi sentire. Venerdì 31 ottobre, dalle 14.30 alle 17.30, sarà in presidio davanti allospedale Sant’Antonio Abate di Cantù per “difendere e riaffermare il diritto delle donne all’autodeterminazione”. L’iniziativa, dal titolo evocativo “Tremate, tremate, le streghe. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Streghe Tornano Cant249 Presidio