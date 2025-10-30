Le Stelle di Branko ecco le previsioni di giovedì 30 ottobre

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 30 ottobre 2025 Ariete Al risveglio siete curiosi e pieni di ottimismo, complice la Luna curiosa e viaggiatrice ancora in Acquario e Mercurio in Sagittario che con la sua freccia punta all'originalità, a ideali di conoscenza piu elevati, a luoghi del mondo da scoprire. E già pensate al prossimo viaggio a Madrid con il vostro amore. Con questa vivacità di pensiero la mattina scorre veloce poi Luna passa in Pesci e potrebbe scappare qualche parola di troppo con i colleghi o in famiglia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

