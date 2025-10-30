Le serie tv e i film Prime Video più attesi di novembre 2025

Col vento di Novembre, su Prime Video, arrivano diverse novità. Tra film, serie tv, ma anche reality show, il catalogo continua ad allargarsi. Tra i più attesi c’è la seconda stagione di Maxton Hall, gli ultimi episodi di The Traitors Italia e Natale senza Babbo, nuovo film original con Alessandro Gassman e Luisa Ranieri. Scopriamo insieme qualcosa di più sui titoli disponibili prossimamente. . Si comincia il 5 novembre con Alla ricerca di Joy di Tyler Perry, nuovo film original. La protagonista è Joy, una stilista di New York che ha differenti problematiche sia professionali che sentimentali. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Le serie tv e i film Prime Video più attesi di novembre 2025

