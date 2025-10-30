Le serie che hanno fatto la storia tornano su Sky | nasce Sky Collection il canale cult della TV pop

Non più semplice intrattenimento, ma un linguaggio, un modo di stare al mondo, un codice condiviso. Le serie TV sono diventate il grande racconto popolare del nostro tempo: specchi in cui una generazione dopo l’altra si è riconosciuta, ridendo, piangendo, innamorandosi, discutendo. Dal 1° novembre questo universo prende una forma concreta in Sky Collection, il nuovo canale 114 di Sky – e dal 3 novembre anche su NOW – interamente dedicato ai titoli che hanno fatto la storia della serialità mondiale. Un canale unico, pensato per attraversare epoche, toni e generi: tutte le serie, tutte le stagioni, tutto il giorno. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Le serie che hanno fatto la storia tornano su Sky: nasce Sky Collection, il canale cult della TV pop

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Questa diapositiva per lanterna fa parte di una serie che illustra la storia di Lewis Carroll, "Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie". Questa e il resto della serie venivano proiettate in una lanterna magica, mentre il lanternista recitava la storia per la gi - facebook.com Vai su Facebook

Sky Collection: il nuovo canale dedicato alle serie che hanno fatto la storia - Dal 1° novembre prenderà il via Sky Collection, il nuovo canale che Sky dedica alle serie televisive diventate punti di riferimento nella cultura pop contemporanea. Segnala hdblog.it

Ecco Sky Collection, il canale con le serie che hanno fatto la storia - In un unico canale, le serie che hanno fatto la storia, come “Friends”, “The Big Bang Theory”, “Il Trono Di Spade” e “Romanzo Criminale” ... Secondo engage.it

Sky Collection, il nuovo canale con le serie tv che hanno fatto la storia - Sky Collection, dal 1° novembre 2025 il canale 114 di Sky offre serie cult ed intramontabili. Lo riporta davidemaggio.it