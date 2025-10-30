Le richieste dei comitati Chiarezza lavori e ristori | Ricostruzione lumaca

Due anni dopo la tragedia che ha cambiato il volto di Prato e della sua provincia, i cittadini sono ancora alle prese con rovine e ristori che non arrivano. La notte di pioggia e fango che ha causato morte e devastazione ha visto il Bisenzio, i fossi e i torrenti della città incapaci di contenere la pioggia incessante: 180 millimetri caduti in meno di 12 ore, che sono arrivati a 200, una marea d’acqua che ha invaso strade, case, aziende. Nei giorni successivi, la priorità è stata la ricostruzione e la conta dei danni. Le famiglie colpite dall’alluvione si sono unite per far sentire la propria voce, dando vita a comitati nei quartieri più danneggiati: Bagnolo, Galceti e Santa Lucia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

