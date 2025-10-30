Le provocazioni continue di Hamas dietro la linea gialla

I messaggi che arrivano dai soldati israeliani ancora operativi dietro alla linea gialla, la delimitazione che separa la parte della Striscia controllata da Tsahal da quella nelle mani di Hamas, ra. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Le provocazioni continue di Hamas dietro la linea gialla

Contenuti che potrebbero interessarti

Meriterebbe almeno due giornate di squalifica per continue provocazioni. Ovviamente per il bestemmiatore non ci sarà nessuna prova tv. Vai su Facebook

Lautaro, un comportamento ignobile, continue provocazioni, in particolare fare il gesto della papera e anche il gesto del mimare di prendersi i genitali rivolto alla panchina del Napoli. Immagino che la prova tv gli assicurerà un’ampia squalifica. O no? - X Vai su X

Le provocazioni continue di Hamas dietro la linea gialla - Le violazioni del cessate il fuoco da parte dei terroristi dentro la Striscia di Gaza sono sistematiche. Lo riporta ilfoglio.it

Flotilla, l'attacco dell'ex ambasciatore d'Israele: "Provocazione organizzata da Hamas" - Una violenta provocazione politica non intesa ad aiutare Gaza, ma a danneggiare Israele e Italia insieme. Come scrive iltempo.it

Israele, 'Flotilla una provocazione al servizio di Hamas' - "La flottiglia ha respinto la proposta del governo italiano e del Vaticano di scaricare tutti gli aiuti che potevano avere a Cipro e di trasferirli pacificamente a Gaza, dopo ... Lo riporta notizie.tiscali.it