Le prove dello studio LCA condotto da TCA SpA sono pubblicate sulla prestigiosa rivista Cleaner Environmental Systems

Lanazione.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 30 ottobre 2025 –  Le prove dello studio LCA condotto da TCA SpA e Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell'Università di Bologna, pubblicato sulla prestigiosa rivista Cleaner Environmental Systems. Un traguardo importante per TCA SpA e il Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell'Università di Bologna. “Cleaner Environmental Systems”, prestigiosa rivista scientifica, che si colloca tra le riviste di prima fascia nella categoria “Studi ambientali” ha pubblicato nel luglio 2025, l'articolo scientifico “LCA of Precious Metals Recovery: Modeling the Secondary Supply of Gold, Silver, Platinum, Palladium and Rhodium from an Integrated Refining Plant”, curato dal team ambientale e ricerca e sviluppo di TCA SpA, guidati da Andrea Chiarini, e dal Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”, dello storico e importante ateneo italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

le prove dello studio lca condotto da tca spa sono pubblicate sulla prestigiosa rivista cleaner environmental systems

© Lanazione.it - Le prove dello studio LCA condotto da TCA SpA sono pubblicate sulla prestigiosa rivista Cleaner Environmental Systems

Leggi anche questi approfondimenti

prove studio lca condottoLe prove dello studio LCA condotto da TCA SpA sono pubblicate sulla prestigiosa rivista Cleaner Environmental Systems - Un traguardo importante per TCA SpA e il Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell'Università di Bologna. Lo riporta lanazione.it

L’uomo sfruttava i benefici dell’olivo già 3700 anni fa: la prova in uno studio condotto in Sicilia - La prima testimonianza dello sfruttamento dell’olivo in Italia risale a circa 3700 anni fa ed è stata scoperta in Sicilia, in piena età del Bronzo. Come scrive greenme.it

Cerca Video su questo argomento: Prove Studio Lca Condotto