Arezzo, 30 ottobre 2025 – Le prove dello studio LCA condotto da TCA SpA e Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell'Università di Bologna, pubblicato sulla prestigiosa rivista Cleaner Environmental Systems. Un traguardo importante per TCA SpA e il Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell'Università di Bologna. “Cleaner Environmental Systems”, prestigiosa rivista scientifica, che si colloca tra le riviste di prima fascia nella categoria “Studi ambientali” ha pubblicato nel luglio 2025, l'articolo scientifico “LCA of Precious Metals Recovery: Modeling the Secondary Supply of Gold, Silver, Platinum, Palladium and Rhodium from an Integrated Refining Plant”, curato dal team ambientale e ricerca e sviluppo di TCA SpA, guidati da Andrea Chiarini, e dal Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”, dello storico e importante ateneo italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le prove dello studio LCA condotto da TCA SpA sono pubblicate sulla prestigiosa rivista Cleaner Environmental Systems