Le prove dello studio LCA condotto da TCA SpA sono pubblicate sulla prestigiosa rivista Cleaner Environmental Systems
Arezzo, 30 ottobre 2025 – Le prove dello studio LCA condotto da TCA SpA e Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell'Università di Bologna, pubblicato sulla prestigiosa rivista Cleaner Environmental Systems. Un traguardo importante per TCA SpA e il Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell'Università di Bologna. “Cleaner Environmental Systems”, prestigiosa rivista scientifica, che si colloca tra le riviste di prima fascia nella categoria “Studi ambientali” ha pubblicato nel luglio 2025, l'articolo scientifico “LCA of Precious Metals Recovery: Modeling the Secondary Supply of Gold, Silver, Platinum, Palladium and Rhodium from an Integrated Refining Plant”, curato dal team ambientale e ricerca e sviluppo di TCA SpA, guidati da Andrea Chiarini, e dal Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari”, dello storico e importante ateneo italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Che tu stia organizzando un evento, uno shooting, delle prove... Le nostre sale sono sempre disponibili, in tutte le misure! E tu? Le hai già visitate? Per info: 3938771815 [email protected] #ildepositostudiodanza #sale #spazi #formazione #event - facebook.com Vai su Facebook
Le prove dello studio LCA condotto da TCA SpA sono pubblicate sulla prestigiosa rivista Cleaner Environmental Systems - Un traguardo importante per TCA SpA e il Dipartimento di Chimica Industriale “Toso Montanari” dell'Università di Bologna. Lo riporta lanazione.it
L’uomo sfruttava i benefici dell’olivo già 3700 anni fa: la prova in uno studio condotto in Sicilia - La prima testimonianza dello sfruttamento dell’olivo in Italia risale a circa 3700 anni fa ed è stata scoperta in Sicilia, in piena età del Bronzo. Come scrive greenme.it